www.controradio.it 🎧 Comunali, presentata la lista +Europa a sostegno della candidata sindaca Sara Funaro Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Presentati i candidati di +Europa al Consiglio comunale di Firenze per le amministrative del prossimo giugno 2024. Una lista composta da 17 donne e 19 uomini, da pensionati a social media manager, da commercianti a dipendenti della pubblica amministrazione, esponenti della politica cittadina e del mondo sindacale.

“Siamo soddisfatti del lavoro fatto per comporre la lista, della qualità dei candidati, della capacità dimostrata di +Europa di aprirsi ed essere attrattiva” ha dichiarato Davide Bacarella, coordinatore di +Europa Firenze, “Abbiamo deciso di impegnarci perché vogliamo una città che non abbia paura del futuro e che, con coraggio, scelga di confrontarsi con le sfide dei prossimi 10 anni, vogliamo una città inclusiva, accessibile, aperta, dove persone di ogni genere, cultura, stato sociale, diversità fisica e orientamento sessuale possano sentirsi libere, sicure e rispettate. Una Firenze in cui vivere, studiare, amare, lavorare, che dia l’opportunità a chi lo abita di valorizzare i propri talenti e diventi accogliente per i talenti provenienti da altri luoghi.” Federico Eligi, coordinatore regionale di +Europa ha ricordato che “+Europa in Toscana sarà presente con il proprio simbolo in tutti e tre i capoluoghi di provincia interessati alla tornata elettorale: Firenze, Prato e Livorno in coalizioni di centrosinistra. La nostra presenza alla tornata amministrativa ci vede impegnati in molti altri comuni sopra i 15.000 abitanti con i nostri simboli e in liste di centrosinistra nei comuni sotto i 15.000 abitanti dove il sistema elettorale è maggioritario.”

Il nostro contributo a partire dalla costruzione di programmi chiari è quello di scommettere sul futuro, senza le paure che la destra quotidianamente diffonde, con un’attenzione particolare alla difesa dei diritti che abbiamo già conquistato. Eligi ha proseguito “Riteniamo necessario accelerare il cambiamento dell’Unione europea in senso federale con il grande progetto per gli Stati Uniti d’Europa! Con questi contenuti in Toscana abbiamo scelto di impegnarci in questa importante campagna elettorale schierando i nostri simboli e le migliori energie dei nostri militanti a partire dalla nostra prima militante: Emma Bonino che insieme a Gian Domenico Caiazza guida la lista per le elezioni europee. Siamo convinti che il nostro contributo sarà utile per fermare questa destra sovranista e populista sempre più arrogante, a partire dalle amministrazioni locali della nostra regione, per arrivare al Parlamento europeo.” “Sono orgogliosa e felice di presentare con +Europa questa lista competitiva per il Consiglio comunale di Firenze, costituita da tante persone di livello che hanno deciso di mettersi in gioco per la città, donne e uomini che hanno una storia da raccontare, sia professionale che personale, provenienti anche dal mondo del volontariato ed espressione delle diverse realtà del tessuto cittadino. Sono tantissimi i valori che ci accomunano, lo abbiamo visto in tutti questi mesi di lavoro insieme: +Europa è entrata nella coalizione di centrosinistra da dicembre scorso e abbiamo iniziato subito un percorso insieme dove ci siamo confrontati su tante tematiche, anche in diverse occasioni pubbliche. Personalmente sono sempre stata un’europeista convinta, perchè bisogna tenere sempre più stretto il rapporto tra l’Europa e le città. Avere al nostro fianco un partito come +Europa, che ha sempre tenuto alta questa bandiera, per noi è motivo di orgoglio” ha dichiarato la candidata del centrosinistra Sara Funaro.