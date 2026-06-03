Forteto: Commissione d’inchiesta convoca l’ex ministro Orlando

L’audizione per chiarire come mai “Orlando, che nel ruolo di Ministro della Giustizia non ha promosso a termini di legge l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati che hanno affidato i minori al Forteto”.

“La Commissione d’inchiesta” sui fatti accaduti nella comunità per minori disagiati Il Forteto, al centro di processi e scandali per maltrattamenti e abusi sessuali, “ascolterà il parlamentare Pd Andrea Orlando, che nel ruolo di Ministro della Giustizia non ha promosso a termini di legge l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati che hanno affidato i minori al Forteto”. Lo rende noto il presidente della Commissione d’inchiesta sul Forteto, deputato Francesco Michelotti (FdI).

“Nel 2015 – ricorda Michelotti – la procura di Firenze inviò una relazione chiesta dal Ministero guidato da Orlando, ma in seguito ad essa i magistrati non furono mai chiamati dal Csm a rispondere in sede disciplinare”.

“La Commissione – conclude – audirà anche Pasquale Ciccolo, allora Procuratore generale della Cassazione, che la legge indica come unico altro soggetto deputato ad invocare l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati”.