“Relate, Relief” release party, l’attesissimo ritorno sui palchi dei Bad Apple Sons.

Per i 50 anni di Controradio, Rock Contest, Glue e Controradio presentano: Bad Apple Sons in concerto, special guest Sadsisde Project e King Of The Opera. Il 14 marzo tre vincitori del Rock Contest on stage per un evento imperdibile.
A dodici anni di distanza dall’ultimo lavoro, i Bad Apple Sons, band fiorentina nata nel 2008 e vincitrice di quella edizione del Rock Contest di Controradio, rompono il silenzio con nuovo materiale, raccolto nell’album “Relate, Relief”, in uscita il 13 marzo 2026 per La Chute Dischi / Audioglobe.
La band, che ha nei live la dimensione più autentica e potente della propria identità artistica, presenterà il 14 marzo al Glue Alternative Concept Space il nuovo lavoro in una serata specialissima che ospiterà ben altri due vincitori del Rock Contest.
In apertura i Sadside Project, duo garage lo-fi romano formato da Gianluca Danaro (voce, chitarra, tastiere) e Domenico “Mimmo” Crudele (batteria), vincitori del Rock Contest 2009 e con tre album all’attivo con collaborazioni del calibro di Roberta Sammarelli o Adriano Viterbini, tornano finalmente sul palco con questo nome dopo un lungo periodo dedicato al progetto parallelo “1789”; ma sarà anche la serata del grande ritorno sui palchi di uno dei talenti più puri e cristallini emersi dalla fucina del Rock Contest, come ospite dei Bad Apple Sons sarà infatti in scena anche Albero Mariotti, esordiente e vincitore al Rock Contest nel 2009 come Samuel Katarro, apprezzato da nomi incredibili come Patti Smith e Julian Cope, e che ebbe la sua naturale evoluzione musicale come King Of The Opera, avventura che lo porterà fino ai palchi del Primavera Sound Festival di Barcellona.
A concludere la serata i dj set a cura di Michelle Davis e Kropotkin (al secolo Francesco D’Elia, già partecipante e tra i presentatori di alcune edizioni del Rock Contest).
L’evento è organizzato da Rock Contest e Controradio nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantennale dell’emittente fiorentina.
Sabato 14 marzo 2026, GLUE – Viale Manfredo Fanti, 20, Firenze
Apertura porte: 22:00
Ingresso con tessera soci Glue (https://tesseramento.gluefirenze.com/)
Attivi a Firenze dai primi anni Duemila, i Bad Apple Sons hanno costruito il proprio percorso attraverso una lunga fase di performance live con un rock alternativo diretto, spesso ruvido, segnato da atmosfere dark e noise e da influenze industrial e kraut.
BAD APPLE SONS
Nel 2008 la band vince il Rock Contest di Controradio e registra il primo disco (Bad Apple Sons – 2010). Nel 2014 pubblicano “My Dear No Fear”, il secondo disco prodotto da Paolo Mauri (Afterhours, Le Luci della Centrale Elettrica). Nel corso degli anni i Bad Apple Sons calcano palchi in tutta Italia e anche in Europa, portando avanti un’attività live costante che diventa il centro della loro identità. Nel tempo condividono il palco con Patti Smith, Marlene Kuntz, Il Teatro degli Orrori e Zu, all’interno di contesti affini per attitudine e intensità. I concerti restano il luogo in cui il progetto trova la sua forma più compiuta: set fisici, tesi, in cui il rapporto con il pubblico è diretto e privo di mediazioni, e la musica diventa un’esperienza collettiva. Dopo il 2014 però della band si perdono le tracce. Nel febbraio 2026, sulla pagina Instagram della band, viene annunciata a sorpresa l’uscita di un brano che anticipa un imminente album:“Siamo felici di liberare finalmente il primo brano tratto dal nostro nuovo album di prossima uscita. THREESOME, un brano su chi è schiacciato tra forze più grandi, costretto all’attesa, e travolto da una violenza carica di tensione, in cui non ha alcun controllo. Il primo assaggio di “Relate, Relief”. Registrato e mixato da Guglielmo Torelli al Mc Farland Studio, con artwork del singolo a sua firma. Da oggi disponibile su tutte le piattaforme.
Siamo contenti, emozionati, orgogliosi del risultato. Ora non è più solo nostro”
Relate, Relief, il disco registrato presso il McFarland Studio in Mugello da Guglielmo Torelli che sancirà il ritorno discografico della band, nasce dalla ripresa di alcune idee musicali nate nel 2015 e sviluppatesi in una forma nuova, più matura. Relate, Relief mette insieme passato e presente dei Bad Apple Sons, mantenendo una forte attenzione al suono. Uscirà su tutte le piattaforme il 13 marzo 2026 per LaChute Dischi, con distribuzione Audioglobe; è prevista anche la stampa in vinile, con artwork curato da Guglielmo Torelli. La formazione è oggi composta da: Clemente Biancalani (voce, pianoforte, tastiere e testi), Andrea Cuccaro (basso elettrico e cori) e Andrea Ligia (batteria). Il disco è stato registrato con Andrea Bocelli alle chitarre e nella traccia “Humble” compare la collaborazione con Dario Bracaloni (chitarre e cori).
Clemente Biancalani ha presentato il disco ai microfoni di Controradio. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi.