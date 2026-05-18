Nu Genea, “People of the Monn”. Il Disco della Settimana

Il titolo People of the Moon evoca una comunità globale di creature notturne e sognatori in perenne movimento. Le tracce esplorano una profonda dimensione interiore, affrontando apertamente i temi legati all’ansia contemporanea e alle difficoltà quotidiane. La risposta dei Nu Genea non è però la rassegnazione, bensì la catarsi. La musica diventa lo strumento principale per convertire l’oscurità in gioia e la solitudine in una travolgente danza comunitaria. Per farlo, il duo fonde la consueta ricerca filologica sul funk e sulla disco degli anni Settanta e Ottanta con sonorità marcatamente elettroniche, impulsi afrobeat e accenti psych-pop, confermando un’identità unica che fa della contaminazione culturale il proprio marchio di fabbrica.

Il lancio del disco segna infine il ritorno della band nella sua dimensione più congeniale, ovvero quella dei live con la formazione allargata al completo. Il tour europeo, in partenza proprio questo mese, promette di portare questa nuova filosofia in giro per il continente, trasformando i palchi dei principali festival estivi in veri e propri dancefloor multiculturali a cielo aperto.