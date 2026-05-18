Controradio Streaming
Lun 18 Mag 2026
Controradio Streaming
MusicaDisco Della SettimanaNu Genea, "People of the Monn". Il Disco della Settimana
MusicaDisco Della SettimanaUscite DiscograficheVideo

Nu Genea, “People of the Monn”. Il Disco della Settimana

By Giuseppe Barone

A quattro anni di distanza dal successo planetario di Bar Mediterraneo, il duo partenopeo formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina torna a ridisegnare i confini del suo sound globale.

Il loro terzo album in studio, People of the Moon, si presenta come un manifesto sonoro capace di trasformare le inquietudini del presente in una sorta di energia collettiva. Se il capitolo precedente celebrava l’incontro di culture sulle rive del Mare Nostrum, questo nuovo lavoro punta lo sguardo verso l’alto, adottando una prospettiva lunare e cosmopolita.
Le coordinate sonore del disco provano ad abbattere le frontiere linguistiche attraverso testi che mescolano con disinvoltura il napoletano all’arabo, all’inglese, allo spagnolo e al portoghese, attitudine aperta che si riflette anche nelle prestigiose collaborazioni internazionali, tra cui spiccano il tocco nu-jazz della chitarra di Tom Misch e l’intensità vocale di María José Llergo.  A tracciare la rotta per il pubblico era stato il singolo apripista Sciallà, un brano apparentemente semplice ma con un groove trascinante e ipnotico, anticipando l’atmosfera dell’intero progetto.
Il titolo People of the Moon evoca una comunità globale di creature notturne e sognatori in perenne movimento. Le tracce esplorano una profonda dimensione interiore, affrontando apertamente i temi legati all’ansia contemporanea e alle difficoltà quotidiane. La risposta dei Nu Genea non è però la rassegnazione, bensì la catarsi. La musica diventa lo strumento principale per convertire l’oscurità in gioia e la solitudine in una travolgente danza comunitaria. Per farlo, il duo fonde la consueta ricerca filologica sul funk e sulla disco degli anni Settanta e Ottanta con sonorità marcatamente elettroniche, impulsi afrobeat e accenti psych-pop, confermando un’identità unica che fa della contaminazione culturale il proprio marchio di fabbrica.
Il lancio del disco segna infine il ritorno della band nella sua dimensione più congeniale, ovvero quella dei live con la formazione allargata al completo. Il tour europeo, in partenza proprio questo mese, promette di portare questa nuova filosofia in giro per il continente, trasformando i palchi dei principali festival estivi in veri e propri dancefloor multiculturali a cielo aperto.
People of the Moon, dei Nu Genea, è il nostro Disco della Settimana.

People Of The Moon Tour 2026

• 23 maggio – Miami, Milano (IT)
• 29 maggio – Spring Attitude, Roma (IT)
• 30 maggio – Cavea del Teatro del Maggio, Firenze (IT)
• 4 giugno – Kala, Dhërmi (AL)
• 1 luglio – Sequoie Music Park, Bologna (IT)
• 3 luglio – Vida, Barcellona (ES)
• 11 luglio – Bilbao BBK Live, Bilbao (ES)
• 12 luglio – Noches del Botánico, Madrid (ES)
• 23 luglio – Abbabula, Sassari (IT)
• 25 luglio – Piccolo Parco Urbano, Bagheria (IT)
• 29 luglio – Small Roman Theatre, Pula (HR)
• 31 luglio – MMF, Divčibare (RS)
• 7 agosto – Summer Well, Buftea (RO)
• 9 agosto – OFF Festival, Katowice (PL)
• 14 agosto – Way Out West, Gothenburg (SE)
• 15 agosto – Flow Festival, Helsinki (FI)
• 21 agosto – Lowlands, Biddinghuizen (NL)
• 22 agosto – Pukkelpop, Hasselt (BE)
• 19 settembre – Roundhouse, Londra (UK)

Articolo precedente
Usb, sciopero contro il riarmo e per salari adeguati
Articolo successivo
Banda di falsi finanzieri truffava hotel in 17 regioni, cinque indagati

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31695Cronaca19142Politica4295Cultura & Spettacolo3860Diritti2677Sanità2561

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI