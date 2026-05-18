Nu Genea, “People of the Monn”. Il Disco della Settimana

A quattro anni di distanza dal successo planetario di Bar Mediterraneo, il duo partenopeo formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina torna a ridisegnare i confini del suo sound globale.
People Of The Moon Tour 2026
• 23 maggio – Miami, Milano (IT)
• 29 maggio – Spring Attitude, Roma (IT)
• 30 maggio – Cavea del Teatro del Maggio, Firenze (IT)
• 4 giugno – Kala, Dhërmi (AL)
• 1 luglio – Sequoie Music Park, Bologna (IT)
• 3 luglio – Vida, Barcellona (ES)
• 11 luglio – Bilbao BBK Live, Bilbao (ES)
• 12 luglio – Noches del Botánico, Madrid (ES)
• 23 luglio – Abbabula, Sassari (IT)
• 25 luglio – Piccolo Parco Urbano, Bagheria (IT)
• 29 luglio – Small Roman Theatre, Pula (HR)
• 31 luglio – MMF, Divčibare (RS)
• 7 agosto – Summer Well, Buftea (RO)
• 9 agosto – OFF Festival, Katowice (PL)
• 14 agosto – Way Out West, Gothenburg (SE)
• 15 agosto – Flow Festival, Helsinki (FI)
• 21 agosto – Lowlands, Biddinghuizen (NL)
• 22 agosto – Pukkelpop, Hasselt (BE)
• 19 settembre – Roundhouse, Londra (UK)