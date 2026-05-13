Giorgio Canali: “Con la pioggia dentro”

Arriva per la prima volta a Firenze al cinema la Compagnia il documentario “Con la pioggia dentro” di Matteo Berruto, un ritratto del cantautore, chitarrista e produttore musicale Giorgio Canali. Anteprima lunedì 18 maggio alle 21, presenti in sala il regista e il protagonista.

Un viaggio tra le memorie di una delle figure di spicco nel panorama del rock indipendente italiano che ha profondamente segnato la scena musicale dagli esordi negli anni Novanta fino ad oggi. Tra ricordi nostalgici del passato e il desiderio di vivere intensamente il presente, sempre scandito dalla sua musica.

Correggio, 2022. Alla soglia dei 65 anni Giorgio Canali, cantautore e musicista di riferimento della scena indipendente italiana, si ritrova ad affrontare l’ennesimo trasloco della sua vita. Anche per un anti-nostalgico come lui, un trasloco è sempre l’occasione per raccogliere pezzi della propria vita, vissuta sempre contro e mosso dal costante bisogno di libertà e dalla rabbia che si porta dentro. Ci sono le tante case in cui ha vissuto, gli studi di registrazione reali e quelli improvvisati, come le sue camere da letto o Villa Pirondini, dove i CCCP-Fedeli Alla Linea registrarono il loro ultimo album. Ci sono poi le persone che questi posti li hanno attraversati: gli amici, i compagni di band e i musicisti più giovani che Giorgio ha in qualche modo cresciuto. Ma nulla, per Giorgio, è più importante del presente, eternamente scandito dai concerti ovunque e tutto l’anno nei piccoli club e illuminato da quel che resta della sua famiglia e ciò che per lui la famiglia è: sua sorella Monica e un nuovo amore. Intanto, all’orizzonte, un nuovo album con la sua band Rossofuoco e un tour celebrativo con Le Luci della Centrale Elettrica.

Giorgio Canali è un cantautore, chitarrista e produttore musicale italiano. Figura di spicco nel panorama del rock indipendente italiano, inizia la sua carriera come fonico per Litfiba e PFM. Prende parte alle registrazioni dell’ultimo album dei CCCP-Fedeli alla Linea per poi diventare chitarrista dei CSI e della successiva evoluzione i PGR. Dal 1998 inizia la sua carriera da cantautore solista, progetto che dal 2004 prende il nome di Giorgio Canali & Rossofuoco. Ha prodotto, tra i tanti, gli album di esordio dei Verdena e de Le Luci della Centrale Elettrica.

Matteo Berruto, nato nel 1995 in provincia di Roma, è un filmmaker e montatore. Si laurea nel 2018 in Cinema e nuovi media presso il DAMS di Roma Tre con tesi sul film Underground di Emir Kusturica. Ha fatto parte del collettivo indipendente di cinema Fujakkà, con cui realizza da regista e sceneggiatore due cortometraggi. Nel 2019 studia filmmaking presso la NYFA di New York: qui realizza il cortometraggio A sea of people (2019). Ha diretto videoclip e live sessions per artisti musicali tra cui Giorgio Canali & Rossofuoco, Samuele CYMA, Kolè, Doglie blu. È tra gli organizzatori del Ceprano Film Festival, rassegna di cortometraggi giunta alla sesta edizione e ha tenuto laboratori di cinema presso associazioni e scuole pubbliche. Con la pioggia dentro è il suo primo lungometraggio documentario.