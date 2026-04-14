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Mar 14 Apr 2026
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ToscanaCronacaAccoltellato all'addome in una rapina in strada a Firenze
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Accoltellato all’addome in una rapina in strada a Firenze

By Raffaele Palumbo
carabinieri

Accoltellato al culmine di una rapina in strada un italiano di 56 anni a Firenze. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21, in via di Novoli.

Accoltellato al culmine di una rapina in strada un italiano di 56 anni a Firenze. E’ accaduto ieri sera intorno alle 21, in via di Novoli. La vittima ha riportato ferite all’addome ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Careggi. Non risulta al momento in pericolo di vita.
Uno sconosciuto, secondo quanto ricostruito, dopo aver avvicinato il 56enne avrebbe tentato di rapinarlo. La vittima sarebbe stata colpita dopo aver opposto resistenza alle richieste del rapinatore. Su segnalazione al 118 è intervenuta un’ambulanza. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.

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