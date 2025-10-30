Maltempo,in Toscana codice giallo temporali e rischio idraulico

Un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale dalle 13 di oggi, giovedì 30 ottobre e fino alla stessa ora di domani, venerdì 31, per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana che ha inoltre esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per tutta la regione.

La perturbazione che sta interessando la Toscana, spiegano dalla Sala oeprativa, porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi. Nel pomeriggio possibilità di temporali, anche forti, sulle zone settentrionali e fino a sera su quelle centro meridionali e in arcipelago.