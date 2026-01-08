Controradio Streaming
Maltempo, in Toscana allerta arancione per mareggiate

By Sandra Salvato
Un’allerta arancione in Toscana per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e Arcipelago è stata emessa dalla Sala regionale della protezione civile dalle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio, e per il resto della giornata. L’allerta sarà invece gialla dalla mezzanotte di oggi.

Ed ancora allerta gialla per rischio idrogeologico domani sulla Toscana centro-settentrionale e per rischio vento sulla costa centro-settentrionale e l’Arcipelago. Rapido rinforzo dei venti di Libeccio/Ponente con forti raffiche (80-100 km/h) sulla costa centro-settentrionale e sull’Elba, localmente e temporaneamente superiori ai 100 km/h, mare con onde fino a cinque metri. Precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali

