Maltempo, allerta gialla in Toscana

Secondo quanto rendo noto sui social il governatore Eugnio Giani, la sala operativa della protezione civile toscana ha emesso codice giallo dalle 20 di oggi e per tutta la giornata di domani, 28 gennaio, per rischio idrogeologico su tutta la Toscana, e domani per rischio idraulico del reticolo principale sull’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, per mareggiate e ancora per vento forte su Toscana meridionale e Valtiberina.

Dalla sera di oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sulle zone occidentali della regione in estensione a tutta la regione nel corso della notte. Quota neve solo sulle vette appenniniche fino al mattino, poi in calo fino a 1300 metri.