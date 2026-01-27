Controradio Streaming
ToscanaMeteoMaltempo, allerta gialla in Toscana
Maltempo, allerta gialla in Toscana

By Sandra Salvato
Secondo quanto rendo noto sui social il governatore Eugnio Giani, la sala operativa della protezione civile toscana ha emesso codice giallo dalle 20 di oggi e per tutta la giornata di domani, 28 gennaio, per rischio idrogeologico su tutta la Toscana, e domani per rischio idraulico del reticolo principale sull’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, per mareggiate e ancora per vento forte su Toscana meridionale e Valtiberina.

Dalla sera di oggi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sulle zone occidentali della regione in estensione a tutta la regione nel corso della notte. Quota neve solo sulle vette appenniniche fino al mattino, poi in calo fino a 1300 metri.

