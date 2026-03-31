Raffiche fino a 120 km/h, in Toscana codice giallo per vento

Raffiche di vento fino a 60-80 km/h in pianura, fino a 80-100 km/h in collina e su coste e Arcipelago, fino a 100-120 km/h in montagna sono previste domani, mercoledì 1 aprile, in Toscana.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento valido su tutto il territorio regionale ad eccezione della Versilia, dalle ore sette a mezzanotte.

L’aria fredda e il vento forte insistono sulla Toscana dove è in corso un’allerta di colore giallo per vento sulle zone centrali fino alla mezzanotte di oggi.