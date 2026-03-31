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Mar 31 Mar 2026
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Raffiche fino a 120 km/h, in Toscana codice giallo per vento

Redazione
By Redazione

Raffiche di vento fino a 60-80 km/h in pianura, fino a 80-100 km/h in collina e su coste e Arcipelago, fino a 100-120 km/h in montagna sono previste domani, mercoledì 1 aprile, in Toscana.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento valido su tutto il territorio regionale ad eccezione della Versilia, dalle ore sette a mezzanotte.
L’aria fredda e il vento forte insistono sulla Toscana dove è in corso un’allerta di colore giallo per vento sulle zone centrali fino alla mezzanotte di oggi.

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