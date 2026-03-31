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Mar 31 Mar 2026
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SOS Palestina 2: ci saranno anche Fast Animals and Slow Kids, Moni Ovadia, Laika e Giancane

By Domenico Guarino
Sos Palestina

I nuovi artisti si aggiungono ai primi nomi già annunciati che hanno aderito all’invito di Pelùper SOS Palestina: Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti e Willie Peyote.

Fast Animals and Slow Kids, Moni Ovadia, Laika e Giancane: sono gli artisti che si aggiungono alla line up di ‘S.o.s. Palestina2!’, il grande concerto di solidarietà ideato da Piero Pelù per raccogliere fondi a sostegno di Medici senza Frontiere per le attività di soccorso della popolazione palestinese, in programma il 20 giugno all’Anfiteatro delle Cascine Firenze.

“Da più di 80 anni la Palestina è devastata dall’occupazione sempre più violenta dei sionisti israeliani (non dagli ebrei in generale ma dagli estremisti razzisti che si nascondono sotto la bandiera di Israele) – sottolinea Pelù -. La Palestina è ormai un laboratorio a cielo aperto: se nessuno si opporrà al genocidio in atto in quella terra, allora tutto sarà permesso in futuro, anche in Italia, alla faccia dei neo nazionalisti che sostengono il governo colonialista di Netanyahu. Medici senza Frontiere aiuta la popolazione palestinese da decenni e noi artisti uniti non troviamo altro modo civile e costruttivo che questo concerto per aiutare chi aiuta chi è vittima di un infame genocidio quotidiano”.

I soldi raccolti, al netto delle spese sostenute, saranno devoluti anche quest’anno a sostegno dell’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere e delle sue attività in Palestina.

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