SOS Palestina. Lo speciale

La grande musica per “aiutare le vittime del genocidio in atto in Palestina”. Tra arte, impegno umanitario, beneficenza e apprensione per Gaza e i palestinesi è andato in scena venerdì sera all’anfiteatro delle Cascine a Firenze, gremito e sold out, S.O.S. Palestina!, il grande concerto nato dalla volontà di Piero Pelù per raccogliere fondi per aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese. Evento con Controradio come media partner che tornerà a giugno.

Ascoltiamo le voci degli artisti e di MSF raccolte per Tif e Controradio da Andrea Montigiani: rispettivamente gli Afterhours, gli Zen Circus, Fast animals and slow kids e Angelo Rusconi di Medici senza frontiere