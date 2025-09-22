www.controradio.it Palestina: 500 studenti in corteo davanti al consolato statunitense di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:08 Share Share Link Embed

Circa 500 studenti delle scuole medie superiori di Firenze hanno inscenato stamani un corteo che si è fermato davanti al Consolato Americano di Firenze sul Lungarno Diaz, teatro, nel febbraio del 2024, di violente cariche della polizia.

Cori striscioni e slogan contro il genocidio compiuto da israele e a favore dello stato palestinese, ma per fortuna nessn problema di ordine pubblico, nonotante qualche momento di fronteggiamento tra poliziotti in tenuta antisommossa e la prima linea dei ragazzi. Tantissime le bandiere della Palestina.

Abbiamo raccolto le voci di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione