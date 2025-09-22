    Palestina: 500 studenti in corteo davanti al consolato statunitense di Firenze

    0
    Studenti pro palestina
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Palestina: 500 studenti in corteo davanti al consolato statunitense di Firenze
    Loading
    /
    Circa 500 studenti delle scuole medie superiori di Firenze hanno inscenato stamani  un corteo che si è fermato davanti al Consolato Americano di Firenze sul Lungarno Diaz,  teatro, nel febbraio del 2024, di violente cariche della polizia.
    Cori striscioni  e slogan contro il genocidio compiuto da israele  e a favore dello stato palestinese, ma per fortuna nessn problema di ordine pubblico, nonotante qualche momento di fronteggiamento tra poliziotti in tenuta antisommossa e la prima linea dei ragazzi. Tantissime le bandiere della Palestina.
    Abbiamo  raccolto le voci di alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione