Frida Bollani Magoni: l’alba di Genius Loci 2025

Dopo il successo delle sue precedenti tournée, dove ha conquistato il pubblico italiano e straniero con il suo talento e la sua personalità, Frida è in tour con “Semplicemente Frida”, che ha segnato l’inizio di una nuova e vibrante fase della sua carriera musicale. Con questo nuovo spettacolo, Frida Bollani Magoni, da oggi semplicemente “Frida”, si presenta al pubblico con una proposta artistica più matura e autentica, pronta ad abbandonare le etichette per abbracciare una dimensione più personale e intima. Protagonista del tradizionale concerto dell’alba di “Genius Loci 2025” insieme al musicista britannico Mark Glentworth, Frida Bollani Magoni è stata ospite di Giustina Terenzi.

Ascolta l’intervista.

ph. Fabrizio Castello