Convegno e corteo, a Firenze arriva il Disability Pride

“L’autodeterminazione delle persone e l’esercizio dei diritti sono le direttrici su cui si basa l’organizzazione di questo evento – che siamo orgogliosi di portare per la prima volta qui a Firenze – sono al centro del nostro lavoro e devono diventare sempre di più elementi di riflessione quotidiana”. Così l’assessore comunale al Welfare Nicola Paulesu sul primo Disability Pride in Toscana che si terrà sabato 27 settembre a Firenze: un convegno al Palazzo degli Affari dalle 9.30, e un corteo alle 15.30 da Piazza SMN a P.zza Duomo, per promuovere una cittadinanza più consapevole e partecipata dove le differenze non sono viste come esclusione.