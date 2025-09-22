www.controradio.it Genius Loci: vieni a scoprire il lato 'nascosto' (ed entusiasmante) di Santa Croce Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:27 Share Share Link Embed

Sarà lo scrittore, sceneggiatore e saggista Carlo Lucarelli a inaugurare l’8/va edizione di “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”: l’iniziativa che dal 24 al 28 settembre proporràcinque giorni di concerti, talk e performance in dialogo con lo spirito di uno dei luoghi più affascinanti al mondo: il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Alle 21.30 nel Secondo Chiostro il signore del noir italiano, accompagnato dalle note di Mattia Dallara ai live electronics, Marco Rosetti alla chitarra e Federico Squassabia al piano, porterà in scena per la prima volta dopo il debutto “Io le odio le favole. Storie che fanno paura ai bambini”, viaggio nel cuore oscuro dei racconti che hanno popolato le nostre infanzie, con l’obiettivo di illuminare i recessi dell’animo umano e le sue paure più profonde.

INTERVISTA CON IRENE SANESI, presidente Opera Santa Croce