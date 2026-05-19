Innovazione, a Firenze torna Coop Summit: appuntamento il 23 maggio



A The Social Hub Lavagnini l’edizione 2026 dell’iniziativa: talk, case history e un workshop pratico per giovani imprenditori e imprenditrici e aspiranti tali che vogliono capire il valore competitivo del modello cooperativo

Il Coop Summit 2026, alla sua terza edizione, torna a Firenze il 23 maggio per mettere al centro una domanda concreta: perché il modello cooperativo può essere la scelta più intelligente per chi vuole costruire qualcosa di duraturo? L’evento è organizzato da Lotrek Digital Company e Confcooperative Toscana, con la partecipazione di Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. Si svolge dalle ore 15 a The Social Hub Lavagnini ed è rivolto a giovani imprenditori, aspiranti tali e a chiunque stia valutando come dare forma concreta a un’idea imprenditoriale. Il pomeriggio alterna talk, confronti diretti tra il modello cooperativo e le forme societarie tradizionali come la Srl e le voci di chi ha già scelto questa strada. Sul palco, realtà che hanno usato la cooperativa come leva competitiva in contesti molto diversi tra loro: da chi ha trasformato la cura di un territorio in un modello di impresa sostenibile, a chi ha fatto dell’innovazione sociale un progetto imprenditoriale strutturato, fino a chi ha convertito il know-how tecnico di un gruppo di lavoratori in una cooperativa capace di competere su mercati altamente specializzati. Confcooperative Toscana e la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo illustreranno strumenti, opportunità e forme di supporto concreto per chi vuole avviare un percorso cooperativo. In chiusura, un workshop condotto da Andrea Piazzoli, psicologo con dottorato in Economia e consulente in strategia comportamentale: un percorso pratico sul processo decisionale, per sviluppare la capacità di fare scelte strategiche nei momenti che contano. La giornata si conclude con un aperitivo di networking sul rooftop del The Social Hub Lavagnini, fino alle 21.