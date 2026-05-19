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Mar 19 Mag 2026
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ToscanaCronacaTir in fiamme sull'A1 Direttissima, traffico bloccato in carreggiata nord
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Tir in fiamme sull’A1 Direttissima, traffico bloccato in carreggiata nord

By Raffaele Palumbo

Incendio di un Tir sull’A1 Direttissima al km 27 della carreggiata direzione nord. Il mezzo pesante è adibito al trasporto di carta.

Incendio di un Tir sull’A1 Direttissima al km 27 della carreggiata direzione nord. Il mezzo pesante è adibito al trasporto di carta. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere la motrice completamente avvolta dalle fiamme. Sono intervenute squadre di pompieri dai distaccamenti di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo e di Fi-Ovest e di Calenzano. Sul posto anche la Polstrada. A causa dell’incendio è interrotto il transito dei veicoli in direzione di Bologna.

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