Tir in fiamme sull’A1 Direttissima, traffico bloccato in carreggiata nord

Incendio di un Tir sull’A1 Direttissima al km 27 della carreggiata direzione nord. Il mezzo pesante è adibito al trasporto di carta.

Incendio di un Tir sull’A1 Direttissima al km 27 della carreggiata direzione nord. Il mezzo pesante è adibito al trasporto di carta. I vigili del fuoco stanno operando per spegnere la motrice completamente avvolta dalle fiamme. Sono intervenute squadre di pompieri dai distaccamenti di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo e di Fi-Ovest e di Calenzano. Sul posto anche la Polstrada. A causa dell’incendio è interrotto il transito dei veicoli in direzione di Bologna.