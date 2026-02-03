Caccia al ladro sull’A1: ferito dalla Polstrada dopo inseguimento

Non ferma l’auto all’alt a Monte San Savino, fugge nei campi con il complice: bloccato da un colpo alla spalla, ora piantonato in ospedale.

Drammatico inseguimento notturno sull’A1 tra Monte San Savino e Arezzo: un sospetto ladro è stato ferito da un colpo di pistola della Polizia Stradale durante la fuga a piedi nei campi, dopo aver ignorato l’alt su un’auto legata a un furto in abitazione nell’aretino. L’uomo, raggiunto alla spalla, non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie; è piantonato in arresto all’ospedale di Perugia.​ La vicenda si è consumata tra le 22 e le 23 di lunedì 2 febbraio. Una pattuglia della Polstrada di Battifolle, allertata per il probabile transito dei responsabili di un furto in casa, ha intercettato in corsia sud un veicolo sospetto all’altezza di Monte San Savino e intimato l’alt. I due occupanti hanno accelerato ignorando lo stop, dando il via a un breve inseguimento terminato con lo speronamento dell’auto di servizio.​ Scesi dal mezzo, i fuggitivi si sono dati alla macchia tra i campi, ripetutamente richiamati all’alt dagli inseguitori. Non accennando a fermarsi, gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria e di avvertimento; uno ha raggiunto uno dei due alla spalla, permettendo il suo blocco immediato. Il complice è riuscito a dileguarsi nella notte, con le ricerche ancora in corso.​ Il ferito è stato soccorso sul posto e stabilizzato all’ospedale di Arezzo, prima del trasferimento in elicottero Nibbio al Silvestrini di Perugia, dove è ricoverato sotto sorveglianza. Le indagini proseguono per collegarlo definitivamente al furto e identificare il fuggitivo, con l’auto sotto sequestro.