Mar 3 Feb 2026
ToscanaPoliticaToscana: Simoni passa con Vannacci, Lega fuori da Consiglio Regionale 
Toscana: Simoni passa con Vannacci, Lega fuori da Consiglio Regionale 

By Domenico Guarino
L’ Unico consigliere della Lega in Regione Toscana annuncia:  ‘seguirò Vannacci’. Simoni: ‘Quando sarà costituito aderirò al suo partito. Con lui fin dall’inizio’

Massimiliano Simoni, unico consigliere regionale della Lega eletto in Toscana, è pronto a lasciare il partito di Matteo Salvini per seguire Roberto Vannacci nel suo nuovo partito politico. E’ quanto conferma lo stesso Simoni, dopo che Vannacci ha annunciato di proseguire la sua strada da solo, lanciando Futuro Nazionale.

“Nel momento in cui sarà costituito sì”, aderirò al progetto politico di Vannacci, conferma Simoni, “al momento ha lanciato l’idea, ha lanciato il progetto. Assolutamente sì, l’ho detto fin dall’inizio. Ho condiviso con lui tutto questo percorso, fin dal primo momento”. Con l’addio di Simoni alla Lega in Toscana, il partito non sarà più rappresentato in Consiglio regionale. “Io naturalmente – aggiunge Simoni – sono a disposizione di tutti quelli che crederanno di poter trovare un’interlocuzione in regione al di là del fatto che io segua Vannacci in questo nuovo progetto”

