La camminata della Pace sabato a Firenze

Alunne e alunni delle scuole fiorentine, insieme a rappresentanti delle istituzioni e alla cittadinanza, saranno protagonisti delle iniziative della tappa fiorentina del ‘Giro d’Italia per la Pace’, promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni una cultura della pace, della solidarietà e della cura dell’altro.

L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più profondo perché coincide con l’ottavo centenario del Transito di San Francesco d’Assisi e con l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Dopo la partenza da Napoli, il percorso approda ora a Firenze con una serie di appuntamenti dedicati al coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza che si concluderanno, sabato 16, con la Camminata della pace.

“Noi abbiamo sempre lavorato su questi temi – ha ricordato la sindaca Funaro – Firenze, fin dai tempi di Giorgio La Pira, è conosciuta come la città della pace. È una città che, nel corso degli anni, ha sempre promosso momenti importanti di dialogo, confronto e mobilitazione per costruire ponti tra i popoli. Lo abbiamo fatto con la grande manifestazione per l’Ucraina, con la marcia della pace da San Miniato e con iniziative come “Re-Imagine Peace”, che ha visto insieme palestinesi e israeliani”. “Sono esperienze – ha aggiunto la sindaca – che hanno sempre avuto al centro il valore della convivenza, del dialogo e dell’ascolto reciproco, perché crediamo che siano strumenti indispensabili per costruire un futuro diverso. Ma qual è il messaggio più forte che possiamo mandare al mondo? Qual è la voce più potente di tutte? È la voce dei bambini. Perché i bambini parlano un linguaggio universale, un linguaggio che supera i conflitti, le divisioni e l’odio. Ed è proprio questa la forza di Firenze: far partire dalla nostra città un messaggio di pace che arrivi ovunque. Una voce che parte dai bambini, per i bambini, e che chiede con forza un futuro di pace, dialogo e speranza per tutti”.

“Siamo orgogliosi di aderire al Giro d’Italia per la Pace, un’iniziativa che rappresenta un’importante occasione di incontro, riflessione e partecipazione per tutta la comunità – spiega l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese –. Nel corso della settimana saranno le scuole e gli studenti i veri protagonisti di un ricco programma di attività dedicate ai valori della pace, del dialogo e della convivenza. Bambine, bambini, ragazze e ragazzi prenderanno parte a laboratori, incontri, momenti artistici e percorsi educativi che li vedranno coinvolti in prima persona come promotori di messaggi di solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva. Crediamo fortemente che la costruzione di una cultura della pace parta dalla capacità di immaginare un futuro fondato sull’ascolto, sul rispetto reciproco e sulla collaborazione. Per questo abbiamo accolto la proposta delle scuole fiorentine e scelto di mettere al centro la voce degli studenti, valorizzandone idee, creatività ed entusiasmo. La settimana si concluderà con una grande Camminata per la Pace, curata da UISP che ringraziamo e aperta a tutta la cittadinanza: saranno proprio i bambini e le bambine a invitare la città a partecipare, trasformando questo momento finale in un simbolico abbraccio collettivo capace di unire scuole, famiglie e cittadinanza attorno a un messaggio condiviso di speranza e comunità, con una sola bandiera a rappresentarci tutti: quella della pace”.

Il programma

La ‘Lampada della Pace di Assisi’ sarà consegnata alla Città di Firenze lunedì 11 maggio nel corso di una seduta del Consiglio comunale alla presenza del direttore del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani Flavio Lotti, di Fra Valerio Mauro dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che porterà simbolicamente la lampada, e di una rappresentanza di alunne e alunni delle scuole fiorentine.

Martedì 12 maggio il Salone dei Cinquecento si trasformerà in un grande laboratorio di dialogo, emozione e responsabilità condivisa. Protagonisti saranno le bambine e i bambini delle scuole primarie fiorentine, che saliranno sul palco per presentare video, riflessioni ed elaborati dedicati al tema della pace. Tra i momenti più significativi della giornata ci sarà la presenza della Lampada della Pace di Assisi, simbolo di un cammino che attraversa l’Italia portando con sé un messaggio di fraternità e speranza. La sua consegna simbolica alle scuole del territorio rappresenterà uno dei passaggi più intensi della mattinata. Accanto alle istituzioni cittadine, significativo sarà anche il contributo delle diverse comunità religiose presenti a Firenze. Gli interventi del vicario generale dell’Arcidiocesi Monsignor Marco Zanobini, del presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink e dell’imam Izzedin Elzir offriranno una testimonianza concreta di dialogo interreligioso, evidenziando come la pace passi necessariamente attraverso il confronto, il rispetto reciproco e la capacità di riconoscersi nella diversità.

Nelle scuole dei Quartieri fiorentini il ‘Giro d’Italia per la Pace’ sarà accompagnato da numerose iniziative educative, artistiche e partecipative dedicate ai temi della convivenza, del dialogo e della solidarietà. All’Istituto comprensivo Montagnola-Gramsci, nelle giornate dell’8 e del 15 maggio, in piazza dell’Isolotto, bambine, bambini, famiglie e cittadinanza saranno coinvolti nel laboratorio ‘Tutti insieme per la Pace’, promosso dalla scuola primaria Montagnola per realizzare collettivamente una grande bandiera della pace.

L’Istituto comprensivo Oltrarno promuoverà invece il 14 maggio ‘Trame di Pace’, un percorso itinerante nel quartiere che partirà dai plessi Torrigiani, Nencioni e Agnesi per arrivare al plesso Machiavelli, dove sono previste performance e attività aperte alla cittadinanza dedicate ai colori e ai significati della pace.

Sempre il 14 maggio, all’Arena del Parco dell’Argingrosso, l’Istituto comprensivo Pirandello organizzerà un concerto benefico con la partecipazione delle alunne e degli alunni del Comprensivo.

All’Istituto Puccini si terrà invece ‘Armonie di Pace’, iniziativa che unirà letture tematiche e laboratorio musicale a cura dell’orchestra delle classi seconde. Nell’occasione sarà inoltre inaugurata la nuova scala principale della scuola, pensata come spazio motivazionale e inclusivo dedicato ai valori della pace e della condivisione.

Tra le iniziative in programma anche quelle dell’Istituto Botticelli, con l’inaugurazione del ‘Muro della Pace’ alla scuola Kassel, e dell’Istituto Galluzzo, dove studentesse e studenti saranno impegnati nella realizzazione di installazioni, panchine simboliche, pannelli murali e cartelloni dedicati al tema della pace e della riconciliazione.

Dal 12 al 16 maggio, inoltre, l’Istituto Gandhi parteciperà alla mostra ‘Facciamo Pace’, ospitata a Palazzo Medici Riccardi, con l’esposizione degli elaborati realizzati dalle classi della scuola Paolo Uccello.

Anche l’Istituto Verdi sarà coinvolto con una mostra dei lavori realizzati durante l’anno scolastico da alunne e alunni sul tema della pace – tra produzioni artistiche, poesie e installazioni – aperta alle famiglie e alla cittadinanza.

Anche l’Istituto comprensivo Compagni Carducci sarà protagonista con una serie di attività. Nei diversi plessi scolastici saranno realizzati striscioni e bandiere della pace, mentre i marciapiedi e gli spazi esterni saranno colorati con disegni e simboli della pace realizzati dagli alunni con gessi e pitture permanenti. All’interno del laboratorio di ceramica, inoltre, saranno create campanelle simboliche che accompagneranno i momenti centrali delle iniziative: alcune saranno suonate dalle alunne e dagli alunni della classe 4D primaria durante la cerimonia del 12 maggio, altre verranno distribuite alle bambine e ai bambini che prenderanno parte alla marcia del 16 maggio. Le attività scolastiche del Comprensivo si concluderanno venerdì 15 maggio con un “Giro della Pace” attorno agli edifici scolastici, accompagnando il percorso con canzoni e filastrocche sul tema del dialogo e della fratellanza.

La camminata della pace

La settimana di iniziative del Giro d’Italia per la Pace a Firenze si concluderà sabato 16 maggio, giorno in cui le bambine e i bambini invitano la città di Firenze alla ‘Camminata della Pace’, promossa dalle scuole e curata da Uisp. Il ritrovo è fissato alle 10,30 in piazza Santa Croce, davanti alla Basilica, uno dei massimi capoluoghi dell’ordine francescano che ospita all’interno capolavori d’arte che celebrano la vita del Santo d’Assisi: qui, sarà consegnata la ‘Lampada della Pace di Assisi’ che sfilerà con i partecipanti sotto ad una sola bandiera, appunto quella della pace. L’arrivo è fissato all’Abbazia di San Miniato al Monte.