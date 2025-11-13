Vannacci, competenze Diop? Bastano tessera Pd e pelle nera

‘Se sei di sinistra, la competenza non è richiesta. La verità continua a fare male’. Così sui social il vicesegretario ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci in merito alla nomina della 23enne Mia Diop a vicepresidente della Regione Toscana, facendo un paragone con Beatrice Venezi e le polemiche per la sua nomina alla Fenice: ‘Nel suo caso nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole. Sono sufficienti la sua tessera del partito (Pd) e la pelle nera’. Per Vannacci invece Venezi, ‘non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e, magari, anche cristiana. Oltre ad essere indubbiamente competente’.

“Sono espressioni non commentabili, provocatorie e assolutamente offensive”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle affermazioni del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci rivolte a Mia Diop, neo vicepresidente della nuova giunta regionale. “A lei – aggiunge Giani – dico ‘non ti curar di loro ma guarda e passa’”, rifacendosi a un celebre verso dantesco.

“Le parole di Roberto Vannacci contro Mia Diop sono un attacco vergognoso e razzista che nulla ha a che vedere con la politica. Offendere la vicepresidente della Regione per il colore della pelle e per l’età è indegno di chi ricopre incarichi pubblici e rivela il livello a cui la destra vuole trascinare il dibattito. Mia Diop è stata scelta per capacità, impegno e responsabilità”. Così il segretario del Pd toscano, Emiliano Fossi.

“Roberto Vannacci mi fa pena per i suoi toni violenti e inutili. E soprattutto nel giorno in cui abbiamo saputo che due leader come Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno trovato l’accordo su una cosa epocale com’è il consenso nella legge sulla violenza sessuale, e mentre alla Camera i maschi sbraitavano sulle dichiarazioni del ministro Valditara. Oggi le parole di Vannacci contro un’amministratrice come Diop sono una macchia di fango sopra tutto questo”. A dirlo è Filippo Sensi, senatore del Pd interpellato sulle dichiarazioni del vicesegretario leghista Vannacci sulle competenze di Mia Diop, neo vicepresidente della Regione Toscana.