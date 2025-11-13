“Ecce Homo, Ecce Eva. (Quelli che si ricordano)”. Ache77

Ecce Homo, Ecce Eva. (Quelli che si ricordano)”. La prima mostra personale di Ache77. Alla Street Levels Gallery di Firenze oltre cinquanta opere inedite realizzate recuperando migliaia di bombolette spra. Dal 14 novembre 2025 all’11 gennaio 2026

Ache77 è un artista poliedrico, conosciuto in Italia e all’estero per le sue opere figurative caratterizzate da maschere ieratiche, volti di uomini e donne senza tempo. Le sue creazioni fortemente evocative, che compaiono all’improvviso agli angoli delle strade o lungo i vicoli di città italiane ed europee, contribuiscono a trasformare e arricchire gli spazi urbani rendendoli gallerie a cielo aperto. I suoi volti sono presenze dallo sguardo profondo, capaci di oltrepassare la forma per cogliere l’essenza dell’Io.

In questa sua prima mostra personale Ache77, decide di trascendere la maschera, di andare oltre, per scoprire cosa si cela sotto. Da questa ricerca interiore e artistica sono fuoriuscite oltre cinquanta opere, raffiguranti quarantaquattro archetipi: uomini e donne – Homo, Eva – che hanno bisogno di una macchina biologica per manifestarsi. Ci sono la portatrice di memoria, la riconoscente, l’umile, la viandante, l’alchimista, il veggente ferito, l’accogliente e il creatore di forme: energie e modelli universali che sono presenti come essenze in ciascuno di noi. A parlare sono ancora i volti, che attraverso lo sguardo ci raccontano loro stessi, ma per portarci verso la coscienza della nostra identità. Lo specchiarsi nell’opera è infatti un gesto che va oltre il mero atto visivo, e diventa impulso di conoscenza, ascolto e consapevolezza.

L’invito per i visitatori è quello di intraprendere un viaggio di riscoperta interiore per ritrovarsi e ricordare. “Siamo punti focali – racconta l’artista – attraverso cui l’universo esprime sé stesso. L’uno si è diviso in miliardi di pezzettini solo per il piacere di ricercarsi, ritrovarsi e riconoscersi. Con ciò che sto facendo mi piacerebbe accompagnare l’altro nella riscoperta di sé stesso: io offro uno spunto, apro una porta che ciascuno, individualmente, deve oltrepassare da solo”.

Dal punto di vista tecnico Ache77 compie una scelta unica e rivoluzionaria: tutte le opere di questa mostra sono realizzate riciclando migliaia di bombolette spray esaurite. Gli spray vengono tagliati, aperti e assemblati su un supporto ligneo. Un ribaltamento di visione per cui quello che è lo strumento per eccellenza dell’arte di strada – la bomboletta – diventa il supporto sul quale tutto prende forma. Alcune vengono lavorate sul lato interno, lasciando traccia del colore che contenevano, altre sul lato esterno, valorizzando scritte e segni preesistenti che diventano parte integrante dell’opera.

Ecce Homo, Ecce Eva. (Quelli che si ricordano)”. L’esposizione, allestita negli spazi della galleria in via Melegnano 4r a Firenze, sarà visitabile a partire da venerdì 14 novembre, con vernissage dalle ore 17:00 alle ore 23:30 e ingresso libero, e resterà aperta fino all’11 gennaio 2026.

La mostra sarà affiancata da un secondo percorso espositivo dedicato ad Ache77, in via Palazzuolo 74ar, che propone una selezione delle opere più rappresentative del suo linguaggio artistico. Una ricerca articolata, che offre uno sguardo a 360 gradi sull’artista, mettendo in dialogo l’Ache77 di ieri e di oggi.

Dove: Street Levels Gallery, via Melegnano 4-4R, Firenze

Quando: 14 novembre 2025 – 11 gennaio 2026

Vernissage: venerdì 14 novembre, dalle 17 alle 23.30 con ingresso libero

Orari: dal martedì al sabato, 10-13 15-19 Ingresso gratuito

Informazioni: www.streetlevelsgallery.com