OTTANT’ANNI BEN PORTATI? Ciclo al Vieusseux per raccontare la Repubblica

1946-2026: otto decenni di democrazia, libertà e Costituzione. Con la rassegna “Ottant’anni ben portati?”, il Gabinetto Vieusseux celebra questo importante anniversario con cinque appuntamenti dal 12 maggio al 9 giugno nella Sala Ferri in Palazzo Strozzi (ore 17.30 ingresso libero).

Incontri, dialoghi e presentazioni per riflettere sul presente, sul passato e sul futuro della Repubblica insieme a saggisti, politologi e storici della letteratura, fra cui: Marino Biondi, Mimmo Franzinelli, Patrizia Gabrielli, Maurizio Ridolfi, Paola Stelliferi e Maurizio Viroli.

“Conoscere la nostra storia – dichiara il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini – per proteggerne le radici e innaffiarle. Una storia di libertà va curata come una pianta preziosa”.

L’approfondimento di una complessa identità nazionale, il crollo del fascismo, i conti mai del tutto chiusi con un ventennio di dittatura e la scelta dirimente del voto alle donne sono alcuni degli spunti attorno a cui ruota un programma ricco e articolato.

Si parte a maggio, martedì 12, con la presentazione del volume curato da Maurizio Ridolfi, Lessico per la Repubblica (Il Mulino). Aggiornato e fruibile strumento di «pedagogia civile», il libro ripercorre in senso cronologico i valori e i caratteri dell’idea di Res Publica, le sue tradizioni, le istituzioni, i linguaggi, le forme partecipative e le pratiche educative che ne connotano la valenza culturale e morale nella storia dell’Italia contemporanea. Martedì 26 Marino Biondi racconterà il suo saggio Sul fascismo. Siamo il Paese che l’ha inventato (Edizioni Helicon) che analizza il fascismo storico come fenomeno centrale del Novecento italiano, discutendo contemporaneamente le dinamiche politiche attuali e il tentativo di egemonia culturale della destra. Mercoledì 27 il filosofo e saggista Maurizio Viroli, professore emerito di Teoria politica alla Princeton University, terrà una lezione dal titolo “Costituzione, identità e tradizione repubblicana”. A giugno, giovedì 4, lo storico Mimmo Franzinelli, a partire dal suo libro La resa dei conti. Dalla guerra civile alla violenza postbellica (Mondadori), ricostruisce il clima umano e politico in cui maturarono le violenze che seguirono la Liberazione, spesso affrontate dalla storiografia in chiave scandalistica o moralistica, e isolate dalle circostanze che le hanno generate. Martedì 9 la rassegna si conclude con un incontro dal titolo “Voto alle donne. Identità di genere e identità repubblicana” affidato alle saggiste Patrizia Gabrielli e Paola Stelliferi, e con la proiezione, a cura di Erika Ghilardi, di immagini tratte dalla mostra “In marcia per la libertà”, organizzata da Regione Toscana e Archivio Storico Foto Locchi nell’ambito del progetto “La Toscana delle donne”.

Programma

martedì 12 maggio, ore 17.30 | Le parole della Repubblica

Presentazione del volume curato da Maurizio Ridolfi, Lessico per la Repubblica (Il Mulino). Dialogano con l’autore Fulvio Conti e Simonetta Soldani (Università degli Studi di Firenze). Coordina Cristina Privitera (Vice Direttrice “La Nazione”)

martedì 26 maggio, ore 17.30 | Fascismo vecchio e nuovo

Presentazione del libro di Marino Biondi, Sul fascismo. Siamo il Paese che l’ha inventato (Edizioni Helicon). Dialogano con l’autore Marco Palla (Università degli Studi di Firenze) e Riccardo Nencini (Presidente del Gabinetto Vieusseux)

mercoledì 27 maggio, ore 17.30 | 1946-2026. Costituzione, identità e tradizione repubblicana

Saluti di Riccardo Nencini (Presidente del Gabinetto Vieusseux). Interviene Maurizio Viroli (Professore emerito Princeton University)

giovedì 4 giugno, ore 17.30 | La resa dei conti

Presentazione del libro di Mimmo Franzinelli La resa dei conti. Dalla guerra civile alla violenza postbellica (Mondadori). Dialogano con l’autore Matteo Mazzoni (Direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea) e Gabriele Paolini (Università degli Studi di Firenze)

martedì 9 giugno, ore 17.30 | Voto alle donne. Identità di genere e identità repubblicana

Saluti di Cristina Manetti (Assessora alla Cultura della Regione Toscana). Intervengono Patrizia Gabrielli (Università di Siena) e Paola Stelliferi (Università di Pisa) Con proiezione, a cura di Erika Ghilardi, di immagini tratte dalla mostra “In marcia per la libertà” (organizzata da Regione Toscana e Archivio Storico Foto Locchi nell’ambito del progetto “La Toscana delle donne”)

Gli incontri si svolgono alle ore 17.30 nella Sala Ferri in Palazzo Strozzi a Firenze (Piazza degli Strozzi). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In allegato: “La tenacia dell’attesa” Firenze, 2 giugno 1946 – immagine tratta dalla mostra “In marcia per la libertà” promossa da Regione Toscana in collaborazione con Archivio Foto Locchi.

L’utilizzo concesso è vincolato alla sola comunicazione e promozione del ciclo di conferenze organizzato dal Gabinetto Vieusseux “1946-2026. 80° anniversario della Repubblica italiana. Ottant’anni ben portati?” e limitato al periodo 7 maggio 2026 – 9 giugno 2026. Vietato ogni altro uso. Il credit è Foto Locchi©Archivio Foto Locchi