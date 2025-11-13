Controradio Streaming
Suicida in casa, oggi avrebbe avuto esecuzione sfratto

Tragedia a Grosseto: in un appartamento in centro città un 37enne si è tolto la vita impiccandosi.

A trovarlo, secondo quanto appreso, è stato l’ufficiale giudiziario che stamani si era presentato a casa dell’uomo per eseguire lo sfratto che gli era stato notificato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri.
L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, insieme a una pattuglia della polizia. Nell’appartamento sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica e il pm di turno.

Un uomo di 32 anni si è tolto invece la vita ieri mattina gettandosi dal tetto della propria abitazione a Firenze poco dopo che i suoi due avvocati erano andati a comunicargli l’arrivo dell’ordine di esecuzione del residuo della sua pena: un anno e due mesi di reclusione per una rapina commessa nella zona del Gignoro. E’ quanto riporta oggi La Nazione.

