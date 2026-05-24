Controradio Streaming
Dom 24 Mag 2026
HomeToscanaPoliticaAmministrative. Affluenza in calo anche in Toscana
ToscanaPolitica

Amministrative. Affluenza in calo anche in Toscana

Redazione
By Redazione
Ballottaggio dei candidati sindaco

Alle 19, quando mancano pochissime sezioni, l’affluenza alle amministrative è il 34,5%. Lo si apprende dal sito Eligendo. Il precedente alla stessa ora era sul 37%.

In Toscana si vota in venti comuni tra cui tre capoluoghi.

Anche se in maniera minore rispetto al dato delle 12, si conferma il calo dell’affluenza alle urne per le amministrative a Prato, che alle 19 è del 31,42%. Cinque anni fa alla stessa ora si era recato al seggio il 34,14% dei votanti.

Affluenza in netto calo a Pistoia alle 19, dove si è recato alle urne il 32,06% dei votanti.
Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 38%.

Si conferma anche alle 19 il calo dell’affluenza alle urne per le amministrative ad Arezzo,
attestandosi al 33,75%. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 36,73%. Affluenza invece in aumento nel piccolo comune di Lucignano (Arezzo), dove si è recato ai seggi il 31,62%, rispetto al 28,57% della tornata precedente.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoComune di PisaStato bradoArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt PeanutsCecilia Del ReMatteo RenziLucille djEike SchmidtLivornoGallerie degli UffiziRound Midnightaltri-podcastPdRockvilleCgil

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22