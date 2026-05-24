Amministrative. Affluenza in calo anche in Toscana

Alle 19, quando mancano pochissime sezioni, l’affluenza alle amministrative è il 34,5%. Lo si apprende dal sito Eligendo. Il precedente alla stessa ora era sul 37%.
In Toscana si vota in venti comuni tra cui tre capoluoghi.
Anche se in maniera minore rispetto al dato delle 12, si conferma il calo dell’affluenza alle urne per le amministrative a Prato, che alle 19 è del 31,42%. Cinque anni fa alla stessa ora si era recato al seggio il 34,14% dei votanti.
Affluenza in netto calo a Pistoia alle 19, dove si è recato alle urne il 32,06% dei votanti.
Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 38%.
Si conferma anche alle 19 il calo dell’affluenza alle urne per le amministrative ad Arezzo,
attestandosi al 33,75%. Cinque anni fa alla stessa ora aveva votato il 36,73%. Affluenza invece in aumento nel piccolo comune di Lucignano (Arezzo), dove si è recato ai seggi il 31,62%, rispetto al 28,57% della tornata precedente.