Violenta aggressione di tre cani a Orciano Pisano, donna in gravi condizioni﻿

Tre cani fuggiti da un’abitazione privata hanno aggredito una 68enne; il proprietario è intervenuto e anche lui è rimasto ferito.

Mercoledì pomeriggio nel comune di Orciano Pisano si è verificata un’aggressione improvvisa e violenta ai danni di una donna di 68 anni da parte di tre cani boxer. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava passeggiando lungo la strada quando i cani, fuggiti da un recinto di una casa privata, le si sono scagliati contro, provocandole numerose ferite al torso e alla testa. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione del proprietario degli animali, presente in casa al momento, che è subito intervenuto per difenderla. Durante la colluttazione, anche lui ha riportato alcune ferite, ma è riuscito a riprendere il controllo dei cani. Il proprietario ha chiamato il 112, e sul posto sono giunte due ambulanze con medico a bordo. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa con codice rosso, dove si è reso necessario un intervento immediato; la prognosi resta riservata. Anche l’uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso e per essere ascoltato dagli inquirenti, sebbene sia stato valutato sotto shock e sarà sentito nuovamente nelle prossime ore. Al momento non sono chiari i motivi scatenanti dell’aggressione, mentre è al vaglio delle autorità il destino dei tre cani, che potrebbero rischiare la soppressione in base alle valutazioni di rischio.