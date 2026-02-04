Controradio Streaming
Mer 4 Feb 2026
Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie
ToscanaCronaca

Incendio in un’abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie

By Redazione

Un anziano deceduto e la moglie portata in ospedale in codice rosso in seguito all’incendio sviluppatosi nella notte in un appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara). E’ quanto si apprende dai soccorritori.

La donna sarebbe rimasta intossicata. In ospedale anche due carabinieri intossicati e un terzo militare, quest’ultimo perché ha riportato un problema a un arto (soccorso in codice giallo), intervenuti insieme ai sanitari inviati dal 118 e ai vigili del fuoco.

Un altro incendio in abitazione viene segnalato dai vigili del Fuoco in Toscana. C’è stato nelle ore scorse a Badia al Pino, territorio di Civitella in Val di Chiana, con fiamme in un appartamento al primo piano di un complesso di case a schiera. Tre persone erano dentro e sono uscite da sole, poi sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 con sintomi da intossicazione. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Sul posto anche i carabinieri.

Toscana: Simoni passa con Vannacci, Lega fuori da Consiglio Regionale 

