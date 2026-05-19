Arcivescovo di Firenze presiederà veglia contro l’omotransbifobia

Sarà l’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli a presiedere la veglia diocesana per il superamento dell’omotransbifobia in programma giovedì 21 maggio nella parrocchia Maria Ausiliatrice a Novoli.

Sarà l’arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli a presiedere la veglia diocesana per il superamento dell’omotransbifobia in programma giovedì 21 maggio nella parrocchia Maria Ausiliatrice a Novoli, in città, organizzata dalla Pastorale di inclusione della Pastorale familiare diocesana, con la collaborazione del gruppo Kairós, cristiani Lgbtq+ di Firenze.

“Sarà un appuntamento importante per la comunità cattolica locale – dicono dai Kairós – che pregherà insieme al suo pastore perché nessuna violenza contro le persone Lgbtq+ venga considerata normale o inevitabile. Una veglia per ricordare che la fede cristiana non può essere usata per escludere, ma deve tornare a custodire; non può ferire nel nome di Dio, ma deve imparare a chiamare ogni persona per nome”. E’ l’ultimo di tre appuntamenti del cammino di preghiera promosso da alcune comunità cristiane cittadine che si è aperto domenica 3 maggio nella chiesa evangelica valdese di via Micheli, luogo particolarmente significativo, perché proprio in quella chiesa, 19 anni fa, nacquero le prime veglie per il superamento dell’omotransbifobia. Il secondo culto si è svolto nella chiesa evangelica battista di Borgo Ognissanti. Il cammino fiorentino si inserisce nelle oltre 60 veglie e culti per il superamento dell’omotransbifobia che stanno avendo luogo tra maggio e giugno 2026, in Italia e in 7 Paesi: Belgio, Irlanda, Perù, Polonia, Spagna, Svezia e Svizzera.