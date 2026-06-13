Turista Usa assalito col coltello per rapina a Firenze, 2 arrestati

Sotto minaccia di coltello, si sono fatti consegnare denaro da un turista e sono scappati. Ma i presunti autori della rapina – a Firenze – sono stati arrestati dai carabinieri, poco prima di mezzanotte di venerdì, in piazza Indipendenza, nel centro. A dare l’allarme è stata la stessa vittima, un cittadino Usa, che ha fermato una pattuglia dell’Arma impegnata nei servizi di controllo.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, è stato fermato all’improvviso da una coppia di sconosciuti. I due armati di coltello gli hanno intimato di consegnare tutto il denaro che aveva con sé. Il turista, spaventato, ha obbedito, ma appena i malviventi si sono allontanati, ha fermato una pattuglia di carabinieri cui ha chiesto aiuto. I militari, sulla base della descrizione, hanno individuato, nella stessa piazza, i presunti autori della rapina e li hanno arrestati. Le indagini proseguono.