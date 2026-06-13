www.controradio.it Prato, sciopero al Fish Nude: ristorante chiuso e tensione con sindacato e Questura Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Lo sciopero si allarga e il ristorante non riapre. Continua la mobilitazione del sindacato Sudd Cobas nel campo della ristorazione: il caso più caldo è quello della protesta dei lavoratori del ristorante Fish Nude di Prato. Oggi si è svolto un nuovo sciopero con presidio davanti al locale di via Baldinucci, alla prima periferia di Prato, dopo la protesta avviata nei giorni scorsi da alcuni dipendenti.

La prima iniziativa risale a domenica scorsa, quando quattro lavoratori hanno denunciato turni di lavoro fino a dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana e difficoltà nell’esercizio di diritti come ferie e malattia. Oggi hanno aderito alla protesta dieci lavoratori e l’organizzazione rappresenterebbe ormai oltre la metà del personale di cucina e di sala.

Nel frattempo il ristorante risulta chiuso da giovedì. Per il sindacato si tratta di una vera e propria serrata, una scelta definita ritorsiva e collegata alla crescente sindacalizzazione dell’azienda. Sudd Cobas sostiene inoltre che sui dipendenti sarebbero state esercitate pressioni per spingerli a rassegnare le dimissioni.

Un altro elemento riguarda la società Hu Lanfen, con la quale i lavoratori risultano attualmente contrattualizzati. L’azienda avrebbe comunicato la disdetta anticipata del contratto di affitto del ramo d’azienda a partire dal prossimo 15 luglio per motivi economici. Secondo il sindacato, il rischio è quello di aggirare le tutele previste dalla legge sulla continuità occupazionale dei dipendenti.

Polemiche anche sul presidio di oggi. La Questura avrebbe infatti disposto che la manifestazione si svolgesse sul marciapiede opposto rispetto a quello del ristorante. Una prescrizione contestata dal sindacato, che parla di una limitazione del diritto di sciopero e di manifestazione.