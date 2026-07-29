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ToscanaCronacaGiovane muore durante un bagno nel torrente Lima (Lu)
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Giovane muore durante un bagno nel torrente Lima (Lu)

By Redazione

Un giovane 27enne che stava facendo il bagno nel corso d’acqua insieme a due amici ha perso la vita  nel torrente Lima, in località Ponte a Maggio nel comune di Bagni di Lucca (Lucca).

E’ stato trovato morto il 27enne scomparso nelle acque del torrente Lima, in località Ponte a Maggio, nel comune di Bagni di Lucca (Lucca), le cui ricerche erano scattate questo pomeriggio intorno alle 14. Il giovane stava facendo il bagno nel corso d’acqua insieme a due amici: sembra che fosse sopra un materassino che poi si sarebbe ribaltato. Il 27enne, di origine peruviana, residente a Firenze, è finito in acqua non riemergendo più. A trovare il corpo senza vita i sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti insieme al personale del 118 e al Sast. Da quanto ricostruito il 27enne e i due amici sarebbero arrivati da Firenze per fare una gita insieme ad altre due persone.

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