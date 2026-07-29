Montedomini: minoranze depositano delibera per commissione d’indagine

Tutti i consiglieri di opposizione a Palazzo Vecchio hanno annunciato di aver depositato una delibera “per la richiesta di una commissione d’indagine su Montedomini”, il caso scoppiato da due settimane e relativo all’affitto a turisti di una decina di alloggi dell’Azienda servizi alla persona di Firenze, ente pubblico proprietario di un vasto vasto patrimonio immobiliare.

Alberto Locchi, capogruppo di Fi, ha annunciato, a nome di tutti i componenti delle minoranze, di aver “presentato la delibera. È una commissione d’indagine che la maggioranza, per prima, avrebbe dovuto varare per fare chiarezza e per fare tacere i dubbi sulla situazione che si è venuta a creare a Montedomini. Sarà interessante vedere con quali tempi verrà calendarizzata questa delibera per capire meglio le intenzioni dell’amministrazione che attualmente governa Firenze”.

Tra le altre reazioni Lorenzo Masi del M5s si chiede “quale deve essere oggi la missione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona. Riteniamo necessario verificare anche come siano stati costruiti i bandi negli ultimi anni e perché siano stati eliminati criteri che premiavano il valore sociale dei progetti presentati. Chi ha assunto questa scelta? Con quali motivazioni? È stata una precisa scelta di indirizzo oppure una semplice modifica tecnica? Continuiamo a ritenere indispensabile l’istituzione di una commissione d’indagine consiliare”.

Paolo Bambagioni della lista Schmidt ribadisce di voler “chiarezza sugli immobili e sugli affitti turistici. Domani alle 9 si riunirà la commissione controllo”, di cui Bambagioni è presidente e, “come da programma sono convocati il presidente di Montedomini, Maurizio Frittelli, ed Emanuele Pellicanò, direttore. Una discussione indispensabile alla luce di quanto emerso. Bisogna fare chiarezza sugli immobili dell’Asp Montedomini: quanti sono, se sono censiti, quali e perché sono stati destinati agli affitti turistici e su base di quali criteri”. Bambagioni in una nota “richiama sia il presidente Frittelli che il direttore Pellicanò al loro dovere di partecipazione a fronte di una serie di denunce, sia amministrative sia politiche, che ci sono state di recente relativamente alla gestione. La loro assenza contribuirebbe ad aumentare il clima di sfiducia che già si è creato”.