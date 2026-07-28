Montedomini, Paulesu: “Basta con la campagna di fango contro la ASP”

“ Montedomini è una delle realtà pubbliche più importanti della nostra città nel campo dell’assistenza agli anziani e alle persone più fragili, che in questi anni non si è limitata a garantire servizi essenziali ma ha saputo innovarsi, crescere e rafforzare la propria capacità di rispondere ai bisogni” dice §l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, commentando le polemiche degli ultimi giorni e l’esposto in procura di Salviamo Firenze.

“Una parte cospicua del patrimonio di Montedomini è tuttora destinata alla fascia di popolazione vulnerabile. È molto facile limitarsi a puntare il dito, gestire e governare le complessità implica uno sforzo di visione e uno sguardo complessivo” afferma Paulesu in un comunicato.

“ Quello che è certo -prosegue l’assesosre- lo abbiamo detto fin da subito e lo abbiamo ribadito in queste ore è che c’è bisogno di innovare gli strumenti regolatori per renderli coerenti con le grandi sfide che questa amministrazione comunale ha lanciato, prima in Italia, sul diritto all’abitare. Lavoreremo sodo per costruire il regolamento più innovativo d’Italia in questo campo, valorizzando al massimo il suo patrimonio per finalità sociali e residenziali”.

“Siamo pronti ad aprire un confronto serio e trasparente con questo obiettivo, in modo che si arrivi ad un grande risultato entro ottobre. Dispiace ancora constatare che alcune voci, animate solo dal desiderio politico di attaccare l’amministrazione comunale, anche al costo di denigrare un grande ente fiorentino, continuino con questa campagna di delegittimazione peraltro usando i mezzi delle denunce senza capacità di stare sul tema politico” aggiunge palesi.

Che conclude “”moi abbiamo lanciato una grande sfida, vediamo chi ha il coraggio e la forza di starci”.