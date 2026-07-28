Montedomini, Salviamo Firenze: esposto in procura e richiesta dimissione Frittelli e Paulesu

Il caso dell’Asp Montedomini – scoppiato da due settimane e relativo all’affitto a turisti di una decina di alloggi dell’Azienda servizi alla persona di Firenze, ente pubblico proprietario di un vasto vasto patrimonio immobiliare -, finisce in Procura.

Ad annunciare un esposto è il comitato Salviamo Firenze per viverci che oggi ha illustrato un dossier, sottolineando “gravi anomalie” in 17 avvisi per la locazione su 19 dal 2021 al 2026, chiedendo le dimissioni dell’attuale presidente, Maurizio Frittelli, del predecessore (oggi al vertice di Casa spa) Luigi Paccosi e dell’assessore al welfare Nicola Paulesu.

“Abbiamo scoperto che in 10 dei 12 avvisi per locazione 4+4, c’è stata un’alterazione in fase di aggiudicazione, perché non è stato applicato il ‘criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa’, prevista dal regolamento, bensì quella dell’offerta più alta per mezzo di offerte segrete”, afferma il portavoce Massimo Torelli. A questi si aggiungono i 7 per uso turistico con la clausola ‘pro affitti brevi’ “nascosta tra gli allegati”.

NELL’AUDIO L’INTYERVISTA A MASSIMO TORELLI