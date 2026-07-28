NaMali e l'Enganzibao all' HI-HO Music Festival

L’intervista a Roberto Castello.

Sabato 1 agosto l’evento conclusivo dell’HI-HO Music Festival a Pieve di Compito. Un concerto frutto della collaborazione tra ALDES, Barga Jazz e l’HI-HO Music Festival: i NaMali, un nuovo progetto musicale che nasce dall’incontro tra Bamako e Napoli, due città vulcaniche, dove la musica è lingua quotidiana.