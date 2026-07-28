NaMali e l’Enganzibao all’ HI-HO Music Festival

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L’intervista a Roberto Castello.
Sabato 1 agosto l’evento conclusivo dell’HI-HO Music Festival a Pieve di Compito. Un concerto frutto della collaborazione tra ALDES, Barga Jazz e l’HI-HO Music Festival: i NaMali, un nuovo progetto musicale che nasce dall’incontro tra Bamako e Napoli, due città vulcaniche, dove la musica è lingua quotidiana.
La band (h21) porta in scena i suoni dell’Africa Occidentale intrecciati con le vibrazioni urbane del Mediterraneo: ritmi tradizionali che incontrano funk, jazz e soul, creando un sound potente ma raffinato, radicato e allo stesso tempo contemporaneo.
La serata del si aprirà alle 18.00 con una jam session della Enganzibao Dance Orchestra, l’orchestra residente di SPAM!, house band: Renzo Telloli (sax), Marco Martinelli (batteria), Matteo Moscardini (basso).
Dalle 19.30, per chi lo desidera, cena gourmet con prodotti a km0 presso lo Spazio Food del Festival.
La serata del si aprirà alle 18.00 con una jam session della Enganzibao Dance Orchestra, l’orchestra residente di SPAM!, house band: Renzo Telloli (sax), Marco Martinelli (batteria), Matteo Moscardini (basso).
Dalle 19.30, per chi lo desidera, cena gourmet con prodotti a km0 presso lo Spazio Food del Festival.