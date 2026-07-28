Un progetto di riutilizzo delle acque depurate di San Colombano per il distretto florovivaistico di Pistoia, il potenziamento dello scolmatore d’Arno, l’implementazione di un geocatalogo per il monitoraggio dei dati e di una web app per la tutela dei beni culturali in aree a rischio alluvione: questi i progetti presentati dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino dettentrionale al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso della sua visita oggi a Firenze
Autorità di bacino Appennino settentrionale, ‘verso potenziamento scolmatore d’Arno’
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