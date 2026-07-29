Incendio in ditta pellami all’Osmannoro, bonifica in corso. Arpat ‘ricadute polveri solo nelle immediate vicinanze’

Le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri mattina nella zona dell’Osmannoro, in via Pratese, sono proseguite per tutta la notte. Attualmente sono in corso le attività di bonifica con una squadra e un’autobotte.

L’Arpat ha svolto una valutazione congiunta con l’Asl Toscana centro delle possibili ricadute ambientali e dei potenziali effetti sulla salute della popolazione.

“L’incendio sviluppato in via Pratese a Firenze “ha coinvolto un edificio di circa 5.000 metri quadrati, occupato da diversi magazzini di pelletteria contenenti sia pellami destinati alla lavorazione sia prodotti finiti. Dal rogo si è sviluppata una densa colonna di fumo nero che, sulla base delle condizioni meteorologiche rilevate, ha mantenuto inizialmente un andamento verticale per poi spostarsi lentamente nella direzione del vento prevalente. La valutazione tecnica evidenzia che, pur potendo i materiali coinvolti nell’incendio generare fumi contenenti sostanze irritanti e microinquinanti, la rapida risalita della colonna di fumo limita l’interessamento delle aree al suolo nelle immediate vicinanze dell’incendio. Le eventuali ricadute di polveri sono ritenute prevalentemente circoscritte entro i primi 300 metri dal luogo del rogo, lungo la direttrice sud-sud-est”.

“Le aree interessate sono prevalentemente occupate da attività produttive e commerciali su superfici pavimentate – prosegue la nota -, mentre le prime aree coltivate si trovano a circa 700 metri dal luogo dell’incendio. Per questo motivo non è stata ravvisata la necessità di adottare ordinanze precauzionali riguardanti le coltivazioni alimentari né di effettuare campionamenti di vegetali o di altre matrici ambientali”. A titolo precauzionale Arpat e Asl “raccomandano comunque di evitare di sostare all’aperto nelle aree eventualmente interessate dal passaggio dei fumi e, limitatamente al periodo in cui tali aree risultino raggiunte dalla nube, di interrompere il funzionamento degli impianti di ventilazione meccanica che immettono aria dall’esterno”.