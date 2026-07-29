Controradio Streaming
Mer 29 Lug 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaMinorenne aggredito da studenti coetanei, 4 denunciati a Empoli
Cronaca

Minorenne aggredito da studenti coetanei, 4 denunciati a Empoli

By Sandra Salvato
Firenze

Quattro ragazzi, età tra i 15 e i17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in concorso in relazione a un’aggressione con calci e pugni subita da un loro coetaneo a Empoli (Firenze). Un video relativo a quanto accaduto sarebbe stato anche diffuso sul web.

Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato di Empoli e coordinate dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze, sono scattate dopo una relazione redatta dai docenti di un istituto scolastico del comune empolese relativa a presunti episodi di bullismo verificatisi tra studenti minori nei pressi della stessa scuola. I professori, riferisce la polizia in una nota, hanno “segnalato frequenti litigi tra studenti, sia all’interno che all’esterno della struttura scolastica, che sarebbero sfociati anche in comportamenti violenti.

In particolare, al culmine di una di queste liti, uno studente sarebbe stato vittima di una vera e propria aggressione con calci e pugni ad opera di un gruppo” di coetanei. A seguito della segnalazione, la polizia giudiziaria della squadra anticrimine del commissariato ha avviato le indagini “riscontrando la presenza di un video relativo all’episodio descritto, anche diffuso sul web. Attraverso le immagini estrapolate e l’escussione di numerosi testimoni dell’accaduto, i poliziotti” hanno “identificato i quattro presunti autori del reato, tutti studenti tra i 17 e i 15 anni”, denunciandoli per lesioni personali aggravate in concorso.

Articolo precedente
Vertenza Konecta: da Consiglio Toscana mozione per aprire tavolo al Mimit
Articolo successivo
Consiglio Toscana approva Defr 2027 con stima crescita Pil +0,5%

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32051Cronaca19411Politica4366Cultura & Spettacolo3868Diritti2718Sanità2576

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI