Minorenne aggredito da studenti coetanei, 4 denunciati a Empoli

Quattro ragazzi, età tra i 15 e i17 anni, sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in concorso in relazione a un’aggressione con calci e pugni subita da un loro coetaneo a Empoli (Firenze). Un video relativo a quanto accaduto sarebbe stato anche diffuso sul web.

Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato di Empoli e coordinate dalla procura presso il tribunale dei minori di Firenze, sono scattate dopo una relazione redatta dai docenti di un istituto scolastico del comune empolese relativa a presunti episodi di bullismo verificatisi tra studenti minori nei pressi della stessa scuola. I professori, riferisce la polizia in una nota, hanno “segnalato frequenti litigi tra studenti, sia all’interno che all’esterno della struttura scolastica, che sarebbero sfociati anche in comportamenti violenti.

In particolare, al culmine di una di queste liti, uno studente sarebbe stato vittima di una vera e propria aggressione con calci e pugni ad opera di un gruppo” di coetanei. A seguito della segnalazione, la polizia giudiziaria della squadra anticrimine del commissariato ha avviato le indagini “riscontrando la presenza di un video relativo all’episodio descritto, anche diffuso sul web. Attraverso le immagini estrapolate e l’escussione di numerosi testimoni dell’accaduto, i poliziotti” hanno “identificato i quattro presunti autori del reato, tutti studenti tra i 17 e i 15 anni”, denunciandoli per lesioni personali aggravate in concorso.