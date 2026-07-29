Vertenza Konecta: da Consiglio Toscana mozione per aprire tavolo al Mimit

La giunta toscana dovrà attivarsi nei confronti del Governo per “la tempestiva convocazione” al ministero delle Imprese e del made in Italy di un tavolo nazionale sul comparto delle telecomunicazioni e dei call center, con il coinvolgimento delle Regioni interessate, delle parti sociali, della proprietà di Konecta Italia e di Tim, al fine di “affrontare in modo organico la crisi che investe il settore” e garantire la continuità produttiva dei siti coinvolti, con particolare attenzione alla situazione della sede livornese di Konecta Italia. Lo prevede la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana.

Il primo firmatario, Alessandro Franchi (Pd), ha detto che “sulla difesa dell’occupazione e sulla tutela di lavoratrici e lavoratori, in gran parte donne e spesso unica fonte di reddito

familiare, le istituzioni toscane hanno saputo dimostrare una sola voce e una visione comune. Resta il rammarico per gli esiti dell’ultimo incontro in Prefettura a Livorno, che purtroppo, come rilevato dai sindacati, non ha prodotto i passi avanti che auspicavamo per sbloccare la situazione. A fronte del preavviso di ulteriori riduzioni dei volumi da parte di Tim sul servizioclienti 187, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente

in tempi brevi ed occorre agire in fretta”.