Cade mentre è in cordata su Apuane, soccorso notturno per alpinista

Si è concluso intorno alle 7 di stamani il recupero in parete al Pizzo d’Uccello, vetta delle Alpi Apuane tra le province di Massa Carrara e Lucca, di un giovane alpinista caduto per una trentina di metri mentre era in cordata con un altro scalatore.

L’intervento di soccorso, che ha coinvolto Soccorso alpino e speleologico della Toscana, personale del 118 della Asl Toscana nord ovest ed elisoccorso Pegaso 3, vigili del fuoco e un elicottero della base di Luni della Marina militare, era iniziato ieri verso le 22.

Secondo quanto riferisce il Sast l’alpinista caduto, un giovane originario di Roma, nonostante le molteplici escoriazioni è stato trovato in buone condizioni di salute. Il secondo di cordata, “che ha bloccato la caduta di circa 30 metri, dell’amico e che lo ha poi calato per una ventina di metri sotto di lui su di una cengia”, è un giovane originario di Ponte Buggianese (Pistoia).

L’intervento è scattato dopo la segnalazione arrivata dal Rifugio Donegani per un incidente sulla via alpinistica Oppio-Colnaghi, che si sviluppa per 850 metri sulla parete nord del Pizzo d’Uccello. Sono state così mobilitate squadre delle stazioni di Lucca, Carrara e Lunigiana del Sast: i tecnici hanno raggiunto la sommità della parete poco dopo le 00.30. L’elicottero della Marina militare ha invece provveduto al trasporto di altre squadre del Sast in quota. Una squadra di vigili del fuoco si è invece messa a disposizione per supportare le operazioni logistiche e ha aiutato i tecnici nel trasporto dei materiali in vetta. Utilizzando anche un drone, sono state poi avviate le procedure di calata in parete e intorno alle 3.10 è stato raggiunto il ferito che è stato medicato. Il recupero in parete fino alla sommità del pilastro è durato fino alle 7. L’elisoccorso Pegaso 3 ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

Il 18 luglio scorso, sulla parete nord del Pizzo d’Uccello era rimasto appeso un altro alpinista a seguito di una caduta: allora l’intervento di soccorso era durato 7 ore.