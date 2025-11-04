Dossier immigrazione, stranieri in Toscana saliti a 440.000

Da 424.066 stranieri residenti a 439.789. Aumenta per il terzo anno consecutivo l’immigrazione in Toscana: dopo il +2,1% del 2022 e dell’anno successivo, infatti, nel 2024 la popolazione straniera è salita di un ulteriore 3,7%, una quota corrispondente a quasi 16 mila persone, almeno stando ai dati provvisori diffusi dall’Istat nel corso dell’anno.

Il dossier statistico sull’Immigrazione, con i dati della Toscana, è stato presentato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche Idos, punto di riferimento nazionale per l’analisi dei fenomeni migratori in Italia e nelle diverse regioni.

“La crescita del 2024 – spiega il report – sembrerebbe conseguenza di una ripresa della mobilità e della capacità attrattiva del territorio regionale dato che, bilancio demografico alla mano, l’aumento di quasi 16.000 stranieri residenti a fine anno è assorbito pressoché interamente dal saldo migratorio con l’estero (+26.332, con 29.306 ‘nuovi’ stranieri registrati in anagrafe), al netto delle 13.373 acquisizioni di cittadinanza italiana che, logicamente, abbassano il numero degli stranieri residenti. L’altra novità è che, la distribuzione territoriale dei nuovi migranti non ha riguardato solo l’area fiorentino-pratese, ma anche e soprattutto la fascia costiera, in particolare quella centro settentrionale. L’incremento maggiore in provincia di Massa Carrara (+6,7%), che per il secondo anno consecutivo è la prima delle province toscane per aumento percentuale di cittadini stranieri, seguita da Arezzo (+4,5%), Firenze (+4,3%) e Prato (+4,1%), Lucca ( +4%)”.