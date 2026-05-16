www.controradio.it Centinaia di bambini a Firenze per la Camminata della pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed

Centinaia di bambini e ragazzi delle scuole fiorentine, soprattutto elementari e medie ma anche qualche istituto superiore, anno colorato piazza Santa Croce, raduno della ‘Camminata della pace’. Insieme a docenti e genitori, in tutto oltre un migliaio di persone, hanno attraversato l’Arno per dirigersi verso la basilica di San Miniato al Monte, dove si concluderà l’iniziativa. Un serpentone rumoroso e festoso, al coro di ‘Pace, pace’ e con tanti striscioni.

‘Le bambine e i bambini per la pace’, con disegnato un grande arcobaleno, quello che apriva la manifestazione, che è stata risparmiata dal meteo.

“Una risposta bellissima – le parole della sindaca Sara Funaro – Nonostante il maltempo sono centinaia di studenti e di studentesse, un segnale importantissimo. Questa è un’iniziativa che è nata proprio dalla volontà delle scuole, dalla volontà dei nostri bambini e delle nostre bambine di dare un segnale forte sulla sulla pace. E la voce dei bambini è la voce più potente di tutti, è la voce che arriva di più”.

“E’ un momento che arricchisce ciascuno di noi e tutta la comunità cittadina”, aggiunge l’assessora all’educazione Benedetta Albanese. Tra le scuole promotrici l’Ic Puccini. “E’ stato il nostro consiglio di istituto a deliberare all’unanimità la partecipazione al Giro di Italia per la pace, promosso dalla Fondazione Perugia Assisi – spiega Mattia Venturato – in questo percorso abbiamo chiesto e ottenuto un supporto fattivo e operativo da parte del Comune di Firenze che naturalmente ringraziamo. Vogliamo lanciare un messaggio di radicalità e di urgenza nell’arrivare finalmente al superamento culturale definitivo della guerra e della gestione violenta del conflitto. Su questo le scuole possono e devono fare tanto. I bambini sono fantastici, nel senso che per loro è tutto molto semplice, la violenza e la guerra guerra non possono esistere”