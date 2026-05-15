Ponte al Pino, tra il 24 e il 25 maggio scatta chiusura cavalcaferrovia

Stop transito fino al 14 settembre. Per i pedoni passerella provvisoria. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio scatterà la chiusura al transito. Lo stop, ricorda Palazzo Vecchio, sarà totale da piazza Vasari a via Pacinotti sia per i veicoli sia per i pedoni per i quali è stata realizzata la passerella provvisoria sempre aperta “a parte alcuni limitati intervalli temporali necessari per le lavorazioni”.

Il divieto di transito sul ponte al Pino andrà avanti fino al 14 settembre con ulteriori provvedimenti predisposti in occasione delle interruzioni della circolazione ferroviaria in programma per lo smontaggio del vecchio ponte (dal 5 al 10 luglio) e per il montaggio di quello nuovo (dal 26 al 30 luglio) e legati ai servizi sostitutivi per i passeggeri dei treni e ai collegamenti con le navette.

Come in occasione delle altre chiusure per attraversare la ferrovia saranno utilizzabili il cavalcavia delle Cure oppure il cavalcavia dell’Affrico. Così chi arriva dal lato di via dei Mannelli verrà instradato su via Masaccio e cavalcavia delle Cure; chi arriva da viale dei Mille-via Pacinotti sarà indirizzato su via Campo di Arrigo e cavalcavia dell’Affrico. Previsti anche alcuni provvedimenti collaterali necessari per la viabilità alternativa interquartiere e per il Tpl.

Per i trasporti eccezionali che porteranno i pezzi della grande gru nell’area di cantiere di Ponte al Pino dove sarà montata per le operazioni di sostituzione del cavalcaferrovia, arriveranno direttamente dall’autostrada a Firenze Sud per andare in piazza Vasari: previste due finestre di movimentazione dall’8 al 30 giugno (pre-montaggio) e dall’1 al 15 agosto (post smontaggio). I mezzi transiteranno su percorsi definiti con l’intento di limitare al massimo i disagi e autorizzati dall’Amministrazione in orario notturno (20-7) con possibilità anche di viaggiare di giorno limitatamente alla fascia oraria 10-16. Non saranno permessi transiti dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 20. (per informazioni nel dettaglio https://www.comune.firenze.it/novita/notizie/lavori-di-rfi-sul-ponte-al-pino)