A Firenze le donne guadagnano in media 7.103 euro all’anno meno degli uomini

Firenze è l’unica provincia toscana dove la retribuzione media annua delle donne lavoratrici supera i 20.000 euro, attestandosi a 20.710 euro, ma il gap sfavorevole con le paghe dei colleghi uomini si attesta a ben 7.103 euro all’anno

La retribuzione annuale media delle donne fiorentine è largamente inferiore a quella delle milanesi (28.603 euro) ma anche sensibilmente più bassa rispetto alla provincia gemella di Bologna (22.479 euro). Seconda provincia toscana per reddito delle donne, è Siena (19.670 euro all’anno) e terza è Arezzo (18.622 euro), ma in entrambe il divario reddituale con gli uomini è inferiore rispetto a Firenze: rispettivamente -6.345 e -6.408 euro.

I dati emergono dalla nuova edizione del rapporto Italia generativa realizzata dal Centre for the anthropology of religion and generative studies (Arc) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, promossa da Fondazione Poetica e supportata da Unioncamere.

“Sono numeri che fanno riflettere e ci inducono a moltiplicare l’impegno, con una serie di iniziative tra cui le numerose di orientamento, che puntano anche colmare il persistente divario uomo-donna nei luoghi di lavoro”, ha commentato Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze. Il capoluogo e Pisa, peraltro, hanno le quote più alte in regione di lavoratrici con lauree Stem. “Orgogliosa del fatto che all’Università di Firenze il tasso di ragazze che frequentano facoltà Stem sia più alto rispetto alla media degli Atenei italiani”, ha affermato la rettrice fiorentina Alessandra Petrucci.