Furti, spaccata in locale del Campo di Marte, bottino scarso

Torna il furto con la tecnica della spaccata a Firenze dopo un periodo di pausa apparente. Un ladro ha assaltato un’enoteca di via Marconi rompendo la vetrina tirando un tombino stradale. Scarso il bottino, da quanto si apprende circa 300 euro. Ingenti invece i danni materiali. L’inventario è in corso. E’ successo la notte scorsa, nel quartiere del Campo di Marte, dopo un periodo in cui l’uso di questo metodo criminale sembrava essersi sopito. Indagini della polizia per furto aggravato. Non è la prima volta che lo stesso locale viene colpito dalla malavita.