Prato, la Dogaia: detenuto aggredito per essersi rifiutato di portare droga dopo permesso premio

Atri cinque telefoni cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish a parte 11 grammi di cocaina, sono stati sequestrati all’interno del carcere La Dogaia di Prato nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla polizia penitenziaria che hanno riguardato l’intero reparto alta sicurezza e aree dell’istituto.

Un detenuto di origine marocchina è stato ferito con una lametta nel carcere della Dogaia da un recluso suo connazionale . riportando un taglio dalla bocca all’orecchio. L’episodio si sarebbe verificato a seguito del rifiuto da parte del detenuto ferito di prestarsi a portare droga rientrando da un permesso premio. E’ quanto rende noto la procura pratese.

La magistratura ricorda che il penitenziario de La Dogaia è stato oggetto di due maxi perquisizioni effettuate il 28 giugno e il 22 novembre 2025 finalizzate proprio a contrastare l’utilizzo e le disponibilità, da parte dei detenuti, di telefonini e droga. La procura evidenzia che dal settembre 2024 sono stati sequestrati 72 cellulari (45 solo l’anno scorso), “ulteriori Imei risultano tuttora corrispondenti ad altrettanti apparecchi (sia nell’alta sicurezza sia nel reparto di media sicurezza) e sono state individuate altre utenze attive nella disponiblità dei detenuti; più soggetti ristretti sono risultati avere la disponibilità di ruters per collegarsi a internet” e più detenuti gestiscono profili di Tik Tok.

Riguardo alla droga, emerso che per introdurla sono stati utilizzate anche fionde, frecce, droni e martelli. Per la procura “sarebbe auspicabile un appropriato intervento di schermatura e la fornitura di disturbatori di frequenza” al carcere.