Ponte al Pino, da Giani e Boni nuovo appello a cittadini: “Verificare orari tutti i treni”

Un rinnovato invito a tutti i cittadini toscani a verificare, nelle giornate che vanno dal 27 al 30 luglio, gli orari dei treni di interesse sui canali di acquisto di Trenitalia e sulle varie app.

E’ il nuovo appello, alla stregua di quello lanciato all’inizio del mese per l’avvio dell’intervento, del presidente Eugenio Giani e dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Filippo Boni in occasione della seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze, che interromperà la circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi.

“I lavori in questo punto nevralgico della rete italiana – sottolineano Giani e Boni – impattano in maniera importante su tutte le linee ferroviarie della regione, non soltanto quelle dirette verso Firenze”. “Per questo – aggiungono – anche i treni che non passeranno dal capoluogo toscano potranno essere soppressi o oggetto di modifiche”.

A questo scopo, il presidente e l’assessore ricordano che “sarà nuovamente fondamentale avere la consapevolezza che saranno giorni di grande difficoltà, oltre che per Firenze, per l’intera Toscana”.

In particolare, Giani e Boni tengono a far notare quali sono le linee che subiranno variazioni oltre alla Aretina e alla Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve.

Nel dettaglio, saranno soppressi i treni Pontedera-Pisa, Empoli-Firenze Castello, la coppia di treni Grosseto-Campiglia. Soppressa in parte anche la tratta fast Firenze-Livorno.

Inoltre anticiperanno le partenze i treni Firenze SMN-Siena dalle stazioni di Firenze SMN, Firenze Rifredi e Montelupo. Mentre posticiperanno l’arrivo a Pisa e stazioni successive i treni Firenze SMN-Livorno(-Grosseto).

Infine, subiranno modifiche gli orari dei treni Pisa Centrale-Roma Termini e Piombino Marittima-Firenze SMN.