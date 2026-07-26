Meteo in Toscana: nubifragio vicino Lucca, allagamenti nel Fiorentino

Forti temporali sulla Toscana – dove c’è l’allerta arancione per maltempo – dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull’Appennino fino a quello Pistoiese.

Precipitazioni intense stamani in Garfagnana, nella valle del Serchio. Un nubifragio c’è stato a Borgo a Mozzano (Lucca) con 87 mm di pioggia in meno di un’ora, 75 mm/h nella gola stretta di Fabbriche di Vergemoli, oltre 60 mm/h a Fornovolasco (Lucca), altra località a rischio idrogeologico. Sulla zona sono stati registrati 3.400 fulmini. I temporali si sono spostati verso l’area di Pistoia, Prato e Firenze, poi la perturbazione è attesa su Arezzo.

I forti temporali di stamani sulla Toscana hanno provocato anche allagamenti nella provincia di Firenze, in particolare a Calenzano e a Fucecchio, mentre nel Mugello si segnalano le consuete cadute di alberi. La sala operativa della protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e della prefettura ripota che a Borgo San Lorenzo la pioggia ha fatto 60 mm in un’ora, a Vaglia 46 mm/h. A seguito dell’allerta arancione, già ieri sera è stato deciso di annullare il concerto all’alba di Vittorio Nocenzi (ore 4,45), che non si è tenuto e che era previsto al Parco mediceo di Pratolino, vicino a Vaglia. Raffiche di vento hanno sferzato Firenze da nord est. Le precipitazioni hanno colpito anche la provincia di Pisa.

Per domani, lunedì 27, il meteo si manterrà ancora instabile con possibili rovesci sulla costa fino alle prime ore del mattino e nel pomeriggio sui rilievi appenninici.