In Toscana allerta arancione per rischio temporali

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte di sabato 25 luglio alle 14.00 di domenica 26 luglio.

Il sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità.

In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina la tendenza è a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione.

Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

Per tutti gli aggiornamenti l’invito è quello di consultare il sito https://www.regione.toscana. it/allertameteo

A causa dell’allerta meteo è stata firmata un’ordinanza che dispone a Firenze la chiusura, per tutta la durata dell’allerta, dei parchi e dei giardini ad accesso regolamentato, dei cimiteri comunali e delle ciclopiste fluviali in riva d’Arno. Nello stesso periodo sarà sospesa anche la fermata ‘Cascine’ della linea T1 della tramvia. In caso di proroga dell’allerta, le misure resteranno in vigore fino al nuovo termine stabilito dal Centro Funzionale di Monitoraggio della Regione Toscana.

L’ordinanza raccomanda inoltre ai cittadini di evitare la frequentazione delle aree verdi liberamente accessibili e dispone il divieto di svolgere attività all’aperto nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi e lungo le ciclopiste dell’Arno. Sono inoltre sospesi mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con strutture mobili all’interno delle aree verdi cittadine.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle previsioni meteorologiche, che indicano la possibilità di temporali anche di forte intensità, localmente persistenti, accompagnati da raffiche di vento e grandinate.

L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e tutelare la sicurezza delle persone. Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore interessate dall’allerta, di seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali ufficiali dell’Amministrazione e della Protezione civile e di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità fino al termine dell’allerta.